Казахстан перешел по коронавирусу в зону низкого риска - Алексей Цой

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр здравоохранения РК Алексей Цой рассказал о ситуации с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В мире продолжается рост заболеваемости COVID-19 – на сегодняшний день в 221 стране мира зарегистрировано более 107 млн случаев коронавирусной инфекции. Умерло 2,3 млн человек. (…) В Республике Казахстан по состоянию на 10 февраля зарегистрировано 198 086 больных с положительным результатом COVID-19 и 48 388 случаев с КВИ-. Выздоровело 179 277 больных с КВИ+ и 37 998 больных с КВИ-», - сказал Алексей Цой на брифинге в СЦК.

По его словам, занятость инфекционных коек составляет 26% или 5 438 коек, занятость реанимационных коек – 18% или 352 койки.

«На текущей неделе по матрице эпидемиологической ситуации Казахстан перешел из зоны умеренного риска в зону низкого риска. Из зоны высокого риска в зону умеренного риска перешли два региона – ЗКО и СКО. Из зоны умеренного риска в зону низкого риска перешли три области – Атырауская, Карагандинская и ВКО. По состоянию на сегодня в «красной» зоне находятся 3 региона - Акмолинская, Павлодарская области и город Нур-Султан. В «желтой» зоне – 3 региона - Западно-Казахстанская, Костанайская, Северо-Казахстанская области. Остальные 11 регионов расположены в «зеленой» зоне», - заключил министр.