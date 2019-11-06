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Казахстан переходит на систему сертификации специалистов

6 Ноября 2019 14:24
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Казахстан переходит на систему сертификации специалистов

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан переходит на систему сертификации специалистов. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты населения РК Биржан Нурымбетов на заседании Управляющего комитета по вопросам разработки профстандартов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

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«Национальная система квалификаций состоит из трех частей. Первая – это требования работодателя к знаниям и умениями человека, принимаемого на работу. Эти требования мы называем «профессиональным стандартом». Вторая – после разработки профессионального стандарта к нему нужно адаптировать наши образовательные стандарты и программы. Тогда организации образования будут готовить специалистов в соответствии с запросами бизнеса, экономики. Третья часть национальный системы квалификаций – независимая оценка образования, то есть, сертификация», – сказал Биржан Нурымбетов.

По его словам, диплом является документом, подтверждающим образование, но в развитых странах на диплом специалиста не смотрят. Они направляют специалиста в независимые центры, подтверждающие квалификацию, которые выдают соответствующий сертификат. Ценность сертификата выше, чем ценность диплома. Такая система сейчас формируется в Казахстане.

Министр также сообщил, что в прошлом году в РК было разработано 70 профстандартов, а до конца текущего года будет разработано еще 480. Всего, по данным Всемирного банка, для полного обеспечения экономики Казахстана требуется 550 профстандартов.

В заседании Комитета приняли участие представители министерств культуры и спорта, цифрового развития, инноваций и аэрокосмической деятельности, энергетики, а также разработчики профстандартов, представители НПП «Атамекен» и консалтинговой компании «Ernst&Young».

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Ключевые слова: Правительство РК,
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Автор:

Мейрамбек Байгарин

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