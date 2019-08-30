Казахстан передал ООН документ о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - Казахстан внес в секретариат Организации Объединенных Наций документ о ратификации Договора о запрещении ядерного оружия (ДЗЯО). Церемония передачи документа прошла в Международный день действий против ядерных испытаний, который в этом году официально отмечается ООН в десятый раз. Об этом передает МИА «Казифнорм» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

На мероприятии присутствовали представители ООН и международного движения за ликвидацию ядерного оружия «ICAN», которое представляет собой коалицию из более 500 неправительственных организаций из 103 стран мира. Они поблагодарили Казахстан за твердую приверженность и лидирующую роль в деле ядерного разоружения.

Передавая документ депозитарию, постоянный представитель РК при ООН Кайрат Умаров отметил, что это событие стало еще одним важным практическим вкладом Казахстана в глобальные усилия по построению мира, свободного от ядерного оружия.

Страна, где ровно 70 лет назад впервые была испытана советская атомная бомба, сегодня стала 26-м государством, приблизившим на один шаг своей ратификацией перспективы вступления в силу исторического договора, который впервые устанавливает юридический запрет на ядерное оружие.

Казахстан принимал активное участие в разработке и принятии текста договора. Его основные положения отвечают принципиальной позиции Казахстана, который прошел внушительный путь от обладателя четвертого в мире ядерного арсенала до страны-лидера в сфере ядерного разоружения и нераспространения.

Продолжающиеся антиядерные усилия Казахстана руководствуются основополагающей инициативой Первого Президента страны Нурсултана Назарбаева о достижении безъядерного мира к 2045 году – столетию ООН. Принятие ДЗЯО в этой связи призвано стать важной вехой в истории борьбы за ликвидацию ядерного оружия.

Как известно, для вступления договора в силу необходима его ратификация 50 государствами. «Если Боливия 6 августа, в день бомбардировок Хиросимы, замкнула первую половину необходимых ратификаций, Казахстан в ознаменование Международного дня действий против ядерных испытаний открывает вторую половину, тем самым вдохновляя всех тех, кому небезразлично безопасное будущее всего человечества, на аналогичные действия», - заявил глава казахстанской миссии на церемонии вручения ратификации.

В ходе церемонии передачи документа участники мероприятия почтили минутой молчания память всех жертв ядерных испытаний.

«Наше действие – это также наша дань уважения всем тем, кто пострадал от последствий применения ядерного оружия. Наша общая задача – не допустить впредь повторения подобных трагедий», – подчеркнул К. Умаров.

Договор о запрещении ядерного оружия был принят 7 июля 2017 года при поддержке 122 государств-членов ООН. Этот документ стал итогом двух сессий Конференции ООН о переговорах по выработке юридически обязательного документа о запрещении ядерного оружия, ведущего к его полному уничтожению, которые состоялись в марте и июне–июле 2017 года в Нью‑Йорке.

Конференция была открыта для участия всех государств-членов ООН. Тем не менее, девять государств, де-факто и де-юре обладающие ядерным оружием, и их союзники бойкотировали данные переговоры.

ДЗЯО был открыт к подписанию с 20 сентября 2017 года в рамках 72-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке и вступит в силу через 90 дней после сдачи на хранение 50-й ратификационной грамоты. До сегодняшнего дня договор подписали 70 государств, 26 из которых ратифицировали документ.

Казахстан стал 57-м государством-подписантом ДЗЯО (подписал 2 марта 2018 года) и 26-м государством, ратифицировавшим договор (вручил ратификационный документ 29 августа 2019 года).