Казахстан передал гуманитарную помощь афганскому народу

ХАЙРАТОН. КАЗИНФОРМ - Состоялась церемония официальной передачи казахстанской гуманитарной помощи для народа Исламской Республики Афганистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

Гуманитарный груз, доставленный в 46 вагонах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, включает в себя 1900 тонн муки, 500 тонн макаронных изделий, 4 тыс. литров подсолнечного масла и 200 тыс. банок сгущенного молока.

На официальном мероприятии присутствовали представители администрации провинции Балх, МИД Афганистана и Посольство Казахстана в ИРА.

Продукты питания будут распределены правительством ИРА между нуждающимися регионами страны.