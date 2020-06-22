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Казахстан передал гуманитарную помощь афганскому народу

22 Июня 2020 19:40
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Казахстан передал гуманитарную помощь афганскому народу

ХАЙРАТОН. КАЗИНФОРМ - Состоялась церемония официальной передачи казахстанской гуманитарной помощи для народа Исламской Республики Афганистан, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Министерства иностранных дел Республики Казахстан.

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Гуманитарный груз, доставленный в 46 вагонах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм, включает в себя 1900 тонн муки, 500 тонн макаронных изделий, 4 тыс. литров подсолнечного масла и 200 тыс. банок сгущенного молока.

На официальном мероприятии присутствовали представители администрации провинции Балх, МИД Афганистана и Посольство Казахстана в ИРА.

Продукты питания будут распределены правительством ИРА между нуждающимися регионами страны.


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#МИД РК   #Афганистан  
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