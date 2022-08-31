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Казахстан передал гуманитарную помощь афганским гражданам, пострадавшим от землетрясения

Автор:  
Мадибек Джанибеков
31 Августа 2022, 14:48
Казахстан передал гуманитарную помощь афганским гражданам, пострадавшим от землетрясения

ТЕРМЕЗ. КАЗИНФОРМ – В логистическом центре ООН, расположенном в узбекском городе Термезе, казахстанские дипломаты передали представителям Миссии ООН по содействию Афганистану (UNAMA) гуманитарный груз для афганских граждан, пострадавших от разрушительного землетрясения в юго-восточных провинциях этой страны 22 июня 2022 года, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

В церемонии приема передачи гуманитарного груза приняли участие руководство UNAMA, сотрудники диппредставительств РК в Афганистане и Узбекистане, генконсульства РК в Самарканде.

Представители ООН выразили признательность Президенту и Правительству Казахстана за постоянную и системную гуманитарную помощь афганскому народу. Заместитель руководителя UNAMA по гуманитарным вопросам Рамиз Алакбаров подчеркнул особую роль Казахстана в вопросах снижения негативных последствий для жителей Афганистана в нынешних условиях и в целом в сложной общественно-политической и социальной ситуации в этой стране.

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Согласно протоколу Комиссии по международной благотворительности РК жертвам стихийных бедствий было выделено девять вагонов помощи (палатки, кровати, постельные принадлежности, посуда, одежда, продукты питания). В ближайшее время полученный из Казахстана гуманитарный груз будет доставлен и распределен в Афганистане структурными подразделений ООН в этой стране.

В результате разрушительного землетрясения и наводнений в восточных и юго-восточных провинциях Афганистана погибли более 1900 человек, получили ранения более 2000 человек. Были разрушены и получили повреждения жилье граждан и объекты инфраструктуры. В ходе наводнений пострадали посевы и пастбища.

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