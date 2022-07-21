21 Июля 2022 18:11

Казахстан ознакомился с опытом Франции по эксплуатации АЭС

ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - С 18 июля казахстанская делегация находится во Франции для ознакомления с опытом этой страны по строительству и эксплуатации АЭС и развитию атомной энергетики, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минэнерго.

В составе делегации - представители Министерства энергетики РК, ТОО «Казахстанские атомные электрические станции», Национального ядерного центра, АО «KEGOC» и АО «Казатомпром», эксперты в атомной и энергетической отраслях.

В рамках поездки состоялись встречи в Министерстве финансов, Министерстве энергетики Франции, также проведены переговоры с французским оператором АЭС - компанией Eléctricité de France.

Отдельная встреча состоялась с министром-делегатом по внешней торговле, экономической привлекательности и делам французских граждан за рубежом при Министерстве Европы и иностранных дел Франции Оливье Бешт.

В рамках переговоров были изучены модели финансирования атомных проектов как с привлечением государственных средств и предоставлением государственных гарантий, так и с привлечением частных инвестиций в проекты.

Также делегация посетила АЭС «Фламанвиль». Станция расположена на берегу пролива Ла-Манш в 23 км на юго-запад от города Шербур.

В состав АЭС входит два энергоблока, на которых установлены реакторы с водой под давлением (PWR) P4 разработки Framatome. Электрическая мощность единичного блока — 1300 МВт. АЭС «Фламанвиль» вырабатывает около 4 % всей потребляемой электроэнергии во Франции.

Как отметил на встрече в Министерстве энергетики Франции вице-министр энергетики РК Жандос Нурмаганбетов, Казахстан взял курс на углеродную нейтральность, ведется работа по утверждению Стратегии низкоуглеродного развития до 2035 года, которая предусматривает меры по глубокой декарбонизации. Строительство АЭС поможет решить не только вопросы нехватки электроэнергии в будущем, но и наряду с ВИЭ внесет свой вклад в развитие низкоуглеродной генерации в стране.

В свою очередь, глава генерального управления энергетики и климата (DGEC) Министерства энергетики Франции Лоран Мишель сказал: «Франция приветствует стремление Казахстана «озеленить» энергетику Казахстана и нацелена на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество в этой отрасли».

Опыт Франции в развитии АЭС можно назвать одним из самых широких в мире, поскольку сегодня Франция занимает 2-е место в мире (после США) по количеству ядерных реакторов. При этом 69% электроэнергии в стране вырабатывается именно на АЭС. Также Франция является крупнейшим в мире нетто-экспортером электроэнергии и получает от этого более 3 млрд евро в год.

Казахстан изучает предложения от ведущих мировых компаний для строительства первой АЭС на территории страны. В настоящее время составлен шорт лист из четырех поставщиков, имеющих проверенные временем реакторные технологии большой мощности с опытом эксплуатации. В их числе - корейская KHNP, китайская CNNC, российский «Росатом» и французская EDF.













Фото : gov.kz