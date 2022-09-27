Казахстан ожидает большой поток туристов из Саудовской Аравии

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Министр культуры и спорта РК Даурен Абаев встретился в Астане с министром хаджа и умры Королевства Саудовской Аравии Тауфиком бен Фаузаном аль-Рабиа, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Минкультуры и спорта РК.

Встреча министров состоялась в Национальном музее РК. Делегация из Саудовской Аравии ознакомилась с уникальными экспонатами, также для гостей было представлено тревелвидео.

Стороны договорились о сотрудничестве в сфере туризма. Министр Даурен Абаев отметил, что сейчас для граждан Саудовской Аравии действует безвизовый режим сроком на 30 дней. В этом году были проведены два Road show для саудовских туроператоров.

«Сейчас мы наблюдаем большой интерес со стороны туристов из Саудовской Аравии. Мы готовы совместно разработать проекты по развитию отрасли. К тому же, по сравнению с прошлым годом, поток туристов из Саудовской Аравии увеличился в два раза», – сказал Даурен Абаев.

«Ожидается большой поток туристов из Саудовской Аравии. Действительно, мы восхищены красотой природы Казахстана. Вчера успели посетить Шымбулак и встретили наших граждан, которые отдыхают здесь. По сути, саудовцы являются одними из самых привлекательных туристов. В Казахстане много исторических мест. Мы намерены приложить все усилия, чтобы создать необходимые условия для развития сферы туризма», – сказал министр хаджа и умры Королевства Саудовской Аравии Тауфик бен Фаузан аль-Рабиа.

В ходе встречи министров также стало известно о том, что Центр мировой культуры имени короля Абдулазиза (Ithra) Королевства Саудовской Аравии организует в Казахстане выставку, которая с помощью современных технологий расскажет о жизни Пророка Мухаммада.

Фото: Минкультуры и спорта РК







