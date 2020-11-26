Казахстан отправил гуманитарный груз в Кыргызстан

НУР-СУЛТАН -БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Министерством индустрии и инфраструктурного развития РК, в рамках исполнения поручения Главы государства Касым-Жомарта Токаева и постановления Правительства РК, в Кыргызскую Республику отправлен гуманитарный груз, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сообщение ведомства в Telegram.

Большегрузным автотранспортом 25 ноября направлено 400 комплектов мобильных аппаратов искусственной вентиляции легких «Кокчетав-4П» и 2 млн медицинских масок, произведенных на казахстанских предприятиях. Стоимость аппаратов ИВЛ «Кокчетав-4П» завода АО «Тыныс» составляет 328 млн тенге, медицинских масок производства ТОО «Dolce pharm» и ТОО «Mega pharm» - 61 млн тенге.

Как передает ИА «Кабар», официальная церемония передачи гуманитарной помощи состоится 26 ноября при участии представителей МИД и Минздрава КР, посольства Казахстана в г.Бишкек и СМИ.

Ранее сообщалось о том, что по поручению Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева Правительство Казахстана направит в Кыргызстан медицинские изделия для борьбы с COVID-19.