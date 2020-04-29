Казахстан отправил 800 тонн муки в Кыргызстан в качестве гуманитарной помощи

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кыргызскую Республику прибыла первая партия гуманитарной помощи из Казахстана в виде муки (800 тонн), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Гуманитарный груз доставлен по железной дороге в 12 вагонах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.