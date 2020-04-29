Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Интеграция и партнерство

Казахстан отправил 800 тонн муки в Кыргызстан в качестве гуманитарной помощи

Редактор:  
Ринат Дусумов
29 Апреля 2020, 20:38
Казахстан отправил 800 тонн муки в Кыргызстан в качестве гуманитарной помощи

БИШКЕК. КАЗИНФОРМ - Сегодня в Кыргызскую Республику прибыла первая партия гуманитарной помощи из Казахстана в виде муки (800 тонн), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

Гуманитарный груз доставлен по железной дороге в 12 вагонах с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических норм.

Необходимо отметить, что в целях оказания поддержки своим соседям в период противодействия пандемии, Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял решение оказать гуманитарную помощь Кыргызстану и Таджикистану в виде поставок казахстанской муки в объеме по 5 тысяч тонн каждой стране на общую сумму свыше 3 млн. долл. США.

По словам министра сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации Кыргызстана Эркинбека Чодуева кыргызская сторона высоко ценит помощь, оказанную Правительством Республики Казахстан, и выражает глубокую признательность братскому казахскому народу за поддержку.

Гуманитарная помощь размещена на складах Фонда государственных материальных резервов при Правительстве Кыргызской Республики.


Центральная Азия   МИД РК   Кыргызстан  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Какие позиции занимают казахстанские боксеры в рейтинге WBC
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
Благоприятные метеоусловия прогнозируют синоптики во всех городах РК
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге