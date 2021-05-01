Казахстан отмечает праздник единства и согласия народа

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – С 1996 года в Казахстане 1 мая отмечается День единства народа Казахстана. Эта дата выбрана не случайно, она является продолжением давней традиции, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В советский период 1 мая был Днем международной солидарности трудящихся. Такое содержание праздника было связано с его изначальной направленностью – Первомай был Днем труда, который начали отмечать более 150 лет назад в британских колониях, а также в США. В этот день рабочие во многих странах мира организовывали митинги и шествия, в основном, под различными лозунгами, направленными на защиту прав трудящихся. В 1889 году Парижский конгресс II Интернационала (социалистический или рабочий Интернационал) принял решение сделать 1 мая днем демонстрации солидарности трудящихся на международном уровне.

Поскольку Первомай в СССР имел достаточно политизированный характер, после обретения Независимости этот праздник некоторое время отмечали, как День труда.

В 1995 году Первый Президент Республики Казахстан-Елбасы - Нурсултан Назарбаев издал Указ, в котором объявил 1 мая Днем единства народа Казахстана. Почему Елбасы решил, что нужно трансформировать Первомай именно в День единства народа? Первый Президент неоднократно объяснял это в своих ежегодных поздравлениях с этим праздником и других выступлениях.

«Этот день – день нашего всенародного единства, праздник нашей дружбы и согласия. С обретением Независимости привычный многим поколениям праздник 1 мая вошел в перечень праздничных дат календаря», – сказал Н.Назарбаев 1 мая 2010 года.

Елбасы отметил, что межнациональное согласие – это нервная система любой страны и народа, от которой зависит, в целом, здоровье этой страны и этого народа. Все признанные мировым сообществом достижения Казахстана основаны на труде казахстанского народа, который живет в мире и согласии, осознавая свою ответственность за будущее страны, за будущее своих детей. В мире есть множество примеров, когда межнациональная, межконфессиональная рознь приводит к катастрофическим последствиям.

«Мир и согласие - это не стечение каких-то обстоятельств. То, что мы построили за годы независимости - это величайшая работа государства и нашего общества. Это наше общее достояние, которое мы должны беречь», - подчеркнул Первый Президент.

Старшее поколение казахстанцев хорошо помнит, какие прогнозы выдавали Казахстану всевозможные эксперты на заре Независимости. Полиэтничность и поликонфессиональность населения нашей страны эти эксперты называли основным фактором, который с высокой вероятностью приведет к возникновению внутренних конфликтов, столкновений и беспорядков, к расчленению страны и, в конечном счете, к утрате суверенитета.

Но, как отмечал Елбасы на XXVII сессии Ассамблеи народа Казахстана (созданной в том же 1995 году) 29 апреля 2019 года, жизнь показала, что все эти эксперты ошибались.

«Они указывали на особенности этнорелигиозного состава наших обществ и уверенно прогнозировали, что государства региона не имеют будущего и исчезнут в пучине конфликтов. Но за годы Независимости мы – народ Казахстана – уверенно опровергли все деструктивные прогнозы. Мы создали крепкое государство с динамичной экономикой. Вместе обошли все ловушки истории, а благодаря прагматичной и взвешенной внешней политике – заработали высокий международный авторитет. Модель, по которой мы строили межэтнические отношения в нашей стране, сбалансирована, эффективна, испытана временем и служит примером для всех. Анализируя эти процессы, я всегда убеждаюсь, что мы выбрали верный путь укрепления единства и согласия народа Казахстана», – сказал Н.Назарбаев.

Таким образом, объявляя 1 мая Днем единства народа Казахстана, Первый Президент имел в виду наполнение этого праздника новым содержанием, придание ему национального характера, сохраняя, при этом, в полной мере, идею интернационализма и дружбы народов. Ведь, прежде всего, важны мир и согласие внутри страны, среди народа Казахстана. Теперь Первомай отражает главную стратегическую линию в жизни государства – стремление к единению и миру между всеми этническими группами, населяющими страну.

Поэтому, вполне объяснимо то, что 1 мая является одним из любимых и ярких всенародных праздников для всех поколений казахстанцев. Праздник единства народа Казахстана направлен на укрепление связей между представителями различных этносов, он показывает, насколько высок уровень культурного диалога внутри народа страны. Естественно, изменился формат празднования Первомая. Если прежде многолюдные демонстрации на улицах и площадях служили, в первую очередь, доказательством лояльности населения к властям, то теперь этой пафосности нет. Главное, что видят казахстанцы 1 мая – это единство и дружелюбные отношения между этническими группами, это разнообразие обычаев и традиций, это общие культурные и спортивные достижения. За годы, прошедшие с первого празднования Дня единства народа Казахстана, в 1996 году, сложились новые традиции проведения этого праздника: веселые шествия; ярмарки; выступления художественной самодеятельности от этнокультурных центров; спортивные состязания; конкурсы и фестивали; этнокультурные выставки; театрализованные представления; концерты.

В целом, празднование Первомая полностью соответствует определению Первого Президента, данному им на открытии Года молодежи в январе 2019 года: «Наша главная формула – единство народа и межэтническое согласие».

В условиях пандемии в Казахстане действуют ограничения на проведение массовых мероприятий. Вместо них во всех регионах организованы различные онлайн-мероприятия, в том числе, концерты, выставки, конкурсы и другие, со строгим соблюдением санитарных требований.