Казахстан открыл безвизовый режим для граждан еще 12 стран

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Казахстан открыл безвизовый режим для граждан 12 стран, об этом сообщил на брифинге официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Исходя из политической, экономической и инвестиционной целесообразности, а также других интересов Казахстана список стран с безвизовым режимом въезда в Казахстан расширен. В перечень из 45 государств дополнительно включены еще 12 стран. Среди них: Бахрейн, Ватикан, Вьетнам, Индонезия, Катар, Колумбия, Кувейт, Лихтенштейн, Оман, Саудовская Аравия, Таиланд и Филиппины. Постановлением предусмотрено, предоставление права на безвизовый въезд и выезд для граждан указанных стран, если период их пребывания в РК не превышает 30 календарных дней с момента пересечения государственной границы»,- сказал официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров на брифинге.

По его словам, отмена визовых формальностей направлена на увеличение числа иностранных инвесторов, бизнесменов и туристов.

«Упрощение визового режима поспособствует созданию благоприятного инвестиционного климата в РК. Казахстан и вышеуказанные страны эффективно взаимодействуют и тесно координируют свои действия по урегулированию актуальных международных проблем», - заключил А. Смадияров.