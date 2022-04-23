Казахстан откроет зарубежным ученым доступ в новую биолабораторию

МОСКВА. КАЗИНФОРМ – Создаваемая в Казахстане биолаборатория четвертого уровня будет открыта для заинтересованных участников международного сотрудничества. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра – министр иностранных дел РК Мухтар Тлеуберди на пресс-конференции по итогам двусторонней встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

М.Тлеуберди отметил, что проблема биологической безопасности представляет один из наиболее актуальных вопросов международной повестки, в особенности, в свете необходимости борьбы с последствиями пандемии коронавирусной инфекции. В связи с этим, министр напомнил о планах создания в Казахстане биолаборатории четвертого уровня.

«Это процесс открытый, мы открыты к международному сотрудничеству. И, естественно, ученые, лаборатории и центры России тоже приглашаются к сотрудничеству в этой сфере», - сказал он.

«Мы успешно взаимодействуем с Российской Федерацией в этих вопросах (обеспечения биобезопасности - авт.), в частности, благодарны российским партнерам за поддержку инициативы Президента Касым-ЖомартаТокаева о создании в системе ООН Международного агентства по биологической безопасности. Со своей стороны, мы поддержали российскую инициативу по Координационному совету по биологической безопасности при комитете Совета безопасности ОДКБ. Фактически мы уже выходим на заключение соответствующего протокола по внесению изменений в устав организации», - сообщил М.Тлеуберди.

В свою очередь С.Лавров сообщил, что в настоящее время стороны завершают подготовку двустороннего меморандума по обеспечению биологической безопасности. Кроме того, за последний год по проблеме биологической безопасности и по вопросам укрепления Конвенции по запрещению биологического и токсинного оружия стороны приняли соответствующие заявления и документы на уровне глав государств и министров стран-членов ОДКБ и СНГ.