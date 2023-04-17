Казахстан откроет торговое представительство в Афганистане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедший 2022 год объем двусторонней торговли с Афганистаном достиг 1 миллиарда долларов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ»

«В ходе визита министра торговли Серика Жумангарина в город Кабул было анонсировано открытие торгового представительства Казахстана в городе Герате. В ближайшее время оно будет открыто», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов.

Он также добавил, что потенциал торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном у нас очень высокий.

«К примеру, только за прошедший 2022 год объем двусторонней торговли практически достиг одного миллиарда долларов. Естественно, наши производители, наши бизнесмены очень заинтересованы в дальнейшем расширении товарной номенклатуры», - отметил Айбек Смадияров.

Было отмечено, что население Афганистана, по данным ООН, составляет около 40 млн человек, это очень большой и перспективный рынок.

Ранее Айбек Смадияров на брифинге сообщил, что Казахстан примет у себя в стране дипломатов нового афганского режима «Талибан» (организация, запрещенная в Казахстане). По его словам, в ответ на просьбу новой администрации Афганистана по аккредитации дипломатов Казахстаном было принято положительное решение.