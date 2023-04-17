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    17:18, 17 Апрель 2023 | GMT +6

    Казахстан откроет торговое представительство в Афганистане

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - За прошедший 2022 год объем двусторонней торговли с Афганистаном достиг 1 миллиарда долларов. Об этом на брифинге сообщил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров, передает корреспондент МИА «Казинформ»

    «В ходе визита министра торговли Серика Жумангарина в город Кабул было анонсировано открытие торгового представительства Казахстана в городе Герате. В ближайшее время оно будет открыто», - сказал Айбек Смадияров, отвечая на вопросы журналистов.

    Он также добавил, что потенциал торгово-экономического сотрудничества с Афганистаном у нас очень высокий.

    «К примеру, только за прошедший 2022 год объем двусторонней торговли практически достиг одного миллиарда долларов. Естественно, наши производители, наши бизнесмены очень заинтересованы в дальнейшем расширении товарной номенклатуры», - отметил Айбек Смадияров.

    Было отмечено, что население Афганистана, по данным ООН, составляет около 40 млн человек, это очень большой и перспективный рынок.

    Ранее Айбек Смадияров на брифинге сообщил, что Казахстан примет у себя в стране дипломатов нового афганского режима «Талибан» (организация, запрещенная в Казахстане). По его словам, в ответ на просьбу новой администрации Афганистана по аккредитации дипломатов Казахстаном было принято положительное решение.


    Теги:
    Афганистан Международная деятельность РК МИД РК для mail.ru Международная деятельность
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