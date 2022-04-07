Казахстан откроет сухопутные пункты пересечения границы c Кыргызстаном с 11 апреля

БИШКЕК. КАБАР – КАЗИНФОРМ - Казахстан с 11 апреля откроет сухопутные пункты пересечения границы для Кыргызстана, сообщил посол КР в РК Дастан Дюшекеев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на агентство КАБАР.

«Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории Казахстана с 11 апреля текущего года принято решение о снятии ограничений по пересечению гражданами РК, лицами без гражданства и иностранцами границы Казахстана в сухопутных пунктах пропуска с Россией, Узбекистаном и Кыргызстаном», - сказал Дастан Дюшекеев.

Как отметил посол, такое решение принято, учитывая стабилизацию эпидемиологической ситуации.

Также снимаются все ограничения по пересечению государственной границы Казахстана авиасообщением. При этом сохраняется требование по обязательному предъявлению справки с отрицательным результатом исследования на COVID-19 методом ПЦР или документа/паспорта о прохождении полного курса вакцинации, ревакцинации против COVID-19 казахстанцам и иностранцам, имеющим вид на жительство на территории Республики Казахстан, и иностранным граждан при наличии взаимного признания паспортов вакцинации.