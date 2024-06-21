Казахстан открыт к проектам по использованию атомной энергии в мирных целях - Алмасадам Саткалиев

Казахстан открыт к сотрудничеству по реализации новых проектов в сфере использования атомной энергии в мирных целях, в том числе в направлении неэнергетических применений. Здесь будет особо полезен опыт стран ШОС. Об этом заявил на четвертом совещании министров энергетики государств-членов Шанхайской организации сотрудничества в Астане министр энергетики Республики Казахстан Алмасадам Саткалиев, передает корреспондент агентства Kazinform.

С целью придания необходимого импульса и усиления практического взаимодействия стран ШОС в энергетической сфере, министр энергетики Казахстана предложил уделить особое внимание усилению роли привлечения инвестиций и мер государственной поддержки в ряд секторов, в том числе – нефтегазовую отрасль, разведку и разработку месторождений, развитие новой нефте-, газотранспортной инфраструктуры, включая развитие рынка природного, сжиженного и углеводородного газа.

Он отметил, что в Казахстане проводятся беспрецедентные реформы по улучшению инвестиционного климата в стране, например, внедрен механизм улучшенного модельного контракта, представляющего широкий перечень финансовых и регуляторных преференций.

– В настоящее время мы успешно сотрудничаем с нашими коллегами из России и Китая по реализации крупномасштабных энергетических проектов. Учитывая необходимость сохранения энергетической безопасности, надежного энергоснабжения экономики и населения страны, а также ежегодный рост потребления электрической энергии, требуется ввод новых энергомощностей. С целью обеспечения бесперебойного электроснабжения и энергетической безопасности мы заинтересованы в рассмотрении вопроса привлечения инвестиций в модернизацию мощностей, – добавил министр энергетики РК.

Алмасадам Саткалиев также подчеркнул успешное сотрудничество с государствами Центральной Азии – Кыргызстаном, Таджикистаном, Узбекистаном, направленное на скоординированное, гармоничное развитие энергосистем сопредельных государств, а также на развитие крупных энергетических проектов, в том числе в сфере гидроэлектроэнергии.

Кроме того, он уделил внимание развитию технологий и финансированию инновационных проектов по направлениям глубокой переработки угля (углехимии), энергосбережения и повышения энергоэффективности.