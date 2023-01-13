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Казахстан осуществит транзит 300 тысяч тонн нефти в ФРГ в первом квартале 2023 года

13 Января 2023, 10:40
Казахстан осуществит транзит 300 тысяч тонн нефти в ФРГ в первом квартале 2023 года

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – АО «КазТрансОйл» сообщил о получении подтверждения от Министерства энергетики Российской Федерации на транспортировку в I квартале 2023 года 300 тысяч тонн казахстанской нефти по системе магистральных нефтепроводов ПАО «Транснефть» по направлению пункта сдачи нефти «Адамова застава» для дальнейшей поставки в Германию, передает МИА «Казинформ».

По информации пресс-службы, об этом говорится в выписке графика транзита нефти государств-участников СНГ через территорию Российской Федерации по системе магистральных нефтепроводов, утвержденном Министерством энергетики Российской Федерации. Данный транзит нефти будет осуществляется в рамках соответствующего соглашения между Правительством Республики Казахстан и Правительством Российской Федерации от 7 июня 2002 года.

Ранее сообщалось, что Россия готова поддержать транзит казахстанской нефти в Германию.

Казахстан может экспортировать в Германию до 6 млн тонн нефти в год. Об этом 11 января заявлял министр энергетики РК Болат Акчулаков.


Фото: kaztransoil.kz


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