Казахстан остановился в шаге от выхода на ЧМ по теннису

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кучинге (Малайзия) завершился квалификационный этап зоны Азия/Океания командного чемпионата мира по теннису среди юниорок до 14 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

Подопечные Мадины Рахим в матче за третье место уступили команде Австралии, которая была сеяна на отборочном турнире под первым номером. В стартовой игре Сабина Шухратова уступила со счетом 1:6, 3:6. Во второй встрече Ева Корышева также уступила – 2:6, 1:6. По итогам отбора сборная Казахстана заняла итоговое 4 место.

«Цель стояла отобраться на чемпионат мира. Совсем немного не хватило, девчата старались: в группе победили сильную Новую Зеландию и Китайский Тайбей, в 1/4 финала разгромили вторую сеянную команду отбора - Индию. Ежегодно наблюдаем прогресс у команды: если в прошлом году были в шестерке, то в этом году уже в четверке сильнейших. Поэтому хочу сказать спасибо капитану команды Мадине Рахим и девчатам за самоотдачу и волю к победе, а также желаю удачи нашим юношам, которым уже в понедельник предстоит начать свой путь в отборе», - подвёл итоги квалификации менеджер федерации тенниса Казахстана по развитию игроков 14 лет и младше Шухрат Каюмов.