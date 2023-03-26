РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    01:50, 26 Март 2023 | GMT +6

    Казахстан остановился в шаге от выхода на ЧМ по теннису

    None
    Фото: ktf.kz.
    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - В Кучинге (Малайзия) завершился квалификационный этап зоны Азия/Океания командного чемпионата мира по теннису среди юниорок до 14 лет. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    Подопечные Мадины Рахим в матче за третье место уступили команде Австралии, которая была сеяна на отборочном турнире под первым номером. В стартовой игре Сабина Шухратова уступила со счетом 1:6, 3:6. Во второй встрече Ева Корышева также уступила – 2:6, 1:6. По итогам отбора сборная Казахстана заняла итоговое 4 место.

    «Цель стояла отобраться на чемпионат мира. Совсем немного не хватило, девчата старались: в группе победили сильную Новую Зеландию и Китайский Тайбей, в 1/4 финала разгромили вторую сеянную команду отбора - Индию. Ежегодно наблюдаем прогресс у команды: если в прошлом году были в шестерке, то в этом году уже в четверке сильнейших. Поэтому хочу сказать спасибо капитану команды Мадине Рахим и девчатам за самоотдачу и волю к победе, а также желаю удачи нашим юношам, которым уже в понедельник предстоит начать свой путь в отборе», - подвёл итоги квалификации менеджер федерации тенниса Казахстана по развитию игроков 14 лет и младше Шухрат Каюмов.


    Теги:
    Спорт Теннис
    Сейчас читают
    Сегодня, 19:44
    «Барыс» в четвертый раз за сезон проиграл «Сибири»
    Сегодня, 19:19
    Перезагрузка тяжелой атлетики Казахстана. На помост Азиады выходят молодые спортсмены
    Сегодня, 18:54
    Бек Нурмаганбет и Абильхан Аманкул выступят 1 октября в андеркарде у «Канело»
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!