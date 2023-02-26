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    07:31, 26 Февраль 2023 | GMT +6

    Казахстан остановился в шаге от медали чемпионата мира по фристайлу и сноуборду в Грузии

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    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Казахстанский фристайлист Павел Колмаков выступил на чемпионате мира по фристайлу и сноуборду в грузинском Бакуриани, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Казахстанец завершил соревнования с результатом 83.99 баллов, заняв четвертую строчку. Чемпионом мира стал канадский спортсмен Микаэль Кингсбери (89.82), серебряную медаль завоевал австралиец Мэтт Грэм (88.90), а «бронза» досталась представителю Швеции Уолтеру Уоллбергу (88.52).

    26-летний Колмаков уже становился призером чемпионата мира, когда в 2021-м году выиграл бронзовую медаль на первенстве мира в Алматы. Также Павел является чемпионом Универсиады 2015-го года в Гранаде (Испания).


    Теги:
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