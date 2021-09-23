Казахстан остался единственным представителем своей группы в плей-офф ЧМ-2021 по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Венесуэлы уступила команде Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира-2021 по футзалу в Литве — 2:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Хет-трик в составе победителей оформил Суфьян Эль-Месрар, у южноамериканской команды забитыми мячами отметились Хесус Вьямонте и Милтон Франсия. В следующем раунде плей-офф Марокко сыграет против победителя пары Бразилия — Япония.

Напомним, что сборная Венесуэлы сыграла вничью с командой Казахстана (1:1) на групповом этапе и финишировала второй в своем квартете вслед за коллективом Рикардо Кака.

Таким образом, сборная Казахстана осталась единственным действующим представителем группы A в раунде плей-офф. 23-го сентября Казахстан проведет матч 1/8 финала против Тайланда.