РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    09:00, 23 Сентябрь 2021 | GMT +6

    Казахстан остался единственным представителем своей группы в плей-офф ЧМ-2021 по футзалу

    None
    None
    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сборная Венесуэлы уступила команде Марокко в матче 1/8 финала чемпионата мира-2021 по футзалу в Литве — 2:3, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Хет-трик в составе победителей оформил Суфьян Эль-Месрар, у южноамериканской команды забитыми мячами отметились Хесус Вьямонте и Милтон Франсия. В следующем раунде плей-офф Марокко сыграет против победителя пары Бразилия — Япония.

    Напомним, что сборная Венесуэлы сыграла вничью с командой Казахстана (1:1) на групповом этапе и финишировала второй в своем квартете вслед за коллективом Рикардо Кака.

    Таким образом, сборная Казахстана осталась единственным действующим представителем группы A в раунде плей-офф. 23-го сентября Казахстан проведет матч 1/8 финала против Тайланда.


    Теги:
    Спорт
    Сейчас читают
    00:51, 02 Октябрь 2023
    Восемь казахстанских фильмов покажут на Ташкентском кинофестивале
    00:29, 02 Октябрь 2023
    Палаты дневного стационара появятся в акмолинском СИЗО
    00:03, 02 Октябрь 2023
    Заморозки ожидаются в Казахстане 2 октября
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!