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19 Мая 2022 21:27
Казахстан остался без «золота» на женском ЧМ-2022 по боксу
СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова провела финальный бой на чемпионате мира-2022 по боксу в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
В финале в весовой категории до 48 килограммов Балкибекова билась за «золото» с турчанкой Айше Чагирир. Этот поединок закончился победой Чагирир раздельным решением судей.
Таким образом, Алуа Балкибекова стала серебряной призеркой ЧМ-2022 — единственной в составе женской сборной Казахстана. Напомним, по ходу турнира Балкибекова победила четырех соперниц: Приянку Диллон (Канада), Снежану Силькович (Сербия), Ниту Ниту (Индия) и Севду Асенову (Болгария).
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