19 Мая 2022 21:27

Казахстан остался без «золота» на женском ЧМ-2022 по боксу

СТАМБУЛ. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Алуа Балкибекова провела финальный бой на чемпионате мира-2022 по боксу в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В финале в весовой категории до 48 килограммов Балкибекова билась за «золото» с турчанкой Айше Чагирир. Этот поединок закончился победой Чагирир раздельным решением судей.

Таким образом, Алуа Балкибекова стала серебряной призеркой ЧМ-2022 — единственной в составе женской сборной Казахстана. Напомним, по ходу турнира Балкибекова победила четырех соперниц: Приянку Диллон (Канада), Снежану Силькович (Сербия), Ниту Ниту (Индия) и Севду Асенову (Болгария).