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    18:49, 08 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан остался без медалей в третий день ЧМ по дзюдо

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    ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте проходит третий день чемпионата мира по дзюдо. финальный блок состоится без казахстанских спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

    Сегодня, 8 октября, в рамках ЧМ разыгрываются награды в категориях до 73 кг (мужчины) и 57 кг (женщины).

    Казахстанские дзюдоисты завершили борьбу на ранних стадиях. Магжана Шамшадина выбил из ЧМ Ынкель Ли (Южная Корея).

    Севара Ниишанбаева в первом круге проиграла Анджеле Самардзич (Босния и Герцеговина).


    Фото: Olympic.kz


    Теги:
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