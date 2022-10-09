Казахстан остался без медалей в третий день ЧМ по дзюдо

ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте проходит третий день чемпионата мира по дзюдо. финальный блок состоится без казахстанских спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

Сегодня, 8 октября, в рамках ЧМ разыгрываются награды в категориях до 73 кг (мужчины) и 57 кг (женщины).

Казахстанские дзюдоисты завершили борьбу на ранних стадиях. Магжана Шамшадина выбил из ЧМ Ынкель Ли (Южная Корея).

Севара Ниишанбаева в первом круге проиграла Анджеле Самардзич (Босния и Герцеговина).





Фото: Olympic.kz