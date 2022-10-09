18:49, 08 Октябрь 2022 | GMT +6
Казахстан остался без медалей в третий день ЧМ по дзюдо
ТАШКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Ташкенте проходит третий день чемпионата мира по дзюдо. финальный блок состоится без казахстанских спортсменов, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.
Сегодня, 8 октября, в рамках ЧМ разыгрываются награды в категориях до 73 кг (мужчины) и 57 кг (женщины).
Казахстанские дзюдоисты завершили борьбу на ранних стадиях. Магжана Шамшадина выбил из ЧМ Ынкель Ли (Южная Корея).
Севара Ниишанбаева в первом круге проиграла Анджеле Самардзич (Босния и Герцеговина).
Фото: Olympic.kz