Казахстан остался без медалей на турнире Grand Slam по дзюдо в Будапеште

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 25 октября, в Будапеште прошел третий день квалификационного международного турнира по дзюдо серии Grand Slam. Казахстан прекратил выступление и не смог завоевать медали на соревнованиях, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Национального Олимпийского комитета.

В рамках турнира разыгрывали между собой медали представители двух категорий у женщин и трех у мужчин. Борьба за награды и рейтинговые очки развернулись в весе до 78 и свыше 78 килограммов (женщины), а также в дивизионах до 90, 100 и свыше 100 килограммов (мужчины).

Казахстан представляли Ислам Бозбаев (до 90 килограммов), Виктор Демьяненко, Айбек Серикбаев (оба до 100 килограммов), Ерасыл Кажыбаев и Галымжан Крыкбаев (оба свыше 100 килограммов).

Серикбаев вышел во второй круг. Он оказался сильнее Мунхбаяра Баттогтоха из Монголии. Следующим его соперником стал Зелим Котцоев (Азербайджан). К сожалению, по ходу турнира прекратил борьбу Крыкбай. В своей первой схватке он уступил Ричарду Щипочу из Венгрии. Кажыбаев также покинул турнир. Он проиграл грузину Левани Матиашвили. Следом выбыл из соревнований и Ислам Бозбаев. Дзюдоист уступил Николосу Шеразадишвили (Испания). Серикбаев не справился с Котцоевым. Выбыл из турнира и Демьяненко. Он уступил Куколжу из Сербии. Таким образом, Казахстан прекратил выступление и не смог завоевать медали на соревнованиях.