1 Июля 2022 14:21

Казахстан остается верен развитию многостороннего сотрудничества - Гендиректор отделения ООН в Женеве

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Генеральный директор отделения ООН в Женеве Татьяна Валовая поздравила казахстанских дипломатов с 30-летним юбилеем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Сердечно поздравляю весь дипломатический корпус Республики Казахстан с этим знаменательным юбилеем. За годы независимости Казахстан закрепил за собой репутацию мирного, стабильного и последовательно развивающегося государства, а также подтвердил свою твердую приверженность международному и региональному сотрудничеству. Особо хотелось бы отметить вклад Казахстана в глобальную повестку дня по разоружению и нераспространению ядерного оружия», - сказала Татьяна Валовая, выступая на международной конференции: «Республика Казахстан в современной системе международных отношений».

Спикер также отметила, что Казахстан сыграл важную роль в подготовке Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний, а также выступил с инициативой по объявлению 29 августа Международным днем действий против ядерных испытаний.

«Именно в этот день много лет назад был официально закрыт Семипалатинский ядерный полигон. Граждане Казахстана не понаслышке знают, какой вред здоровью и экологии наносят ядерные испытания. Четверть всех испытаний ядерного оружия в мире провели именно на Семипалатинском полигоне. Пострадавшими признано свыше 1 млн казахстанцев. Несколько лет спустя Казахстан выступил с важной инициативой по созданию в Центральной Азии зоны, свободной от ядерных испытаний. Символично, что договор о безъядерной зоне в Центральной Азии был подписан 8 сентября 2006 года на территории бывшего Семипалатинского полигона. С момента провозглашения независимости Казахстан остается верен принципам развития многостороннего сотрудничества», - добавила Татьяна Валовая.

Фото: eurasiancommission.org