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Казахстан остается для России дружественной страной – пресс-секретарь Президента РФ
6 Июля 2022 15:39

Казахстан остается для России дружественной страной – пресс-секретарь Президента РФ

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Решений о поддержке Казахстаном антироссийских санкций не принималось, напротив, страны намерены расширять взаимодействие и вместе реагировать на вызовы, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что правительства двух государств находятся в постоянном контакте, регулярное общение поддерживается и на высшем уровне.

«Поэтому пока никаких решений не принималось, напротив, декларируется абсолютное намерение и дальше расширять наше взаимодействие, вместе реагировать на те вызовы, которые приходят из-за рубежа, и минимизировать последствия этих недружественных действий. Поэтому пока вот из чего мы исходим», - сказал представитель Кремля, говоря об отношениях Москвы и Нур-Султана.

Он также заверил, что Казахстан, «безусловно, конечно» остается дружественной России страной.


Фото: Михаил Метцель/ТАСС

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