6 Июля 2022 15:39

Казахстан остается для России дружественной страной – пресс-секретарь Президента РФ

МОСКВА. ТАСС – КАЗИНФОРМ - Решений о поддержке Казахстаном антироссийских санкций не принималось, напротив, страны намерены расширять взаимодействие и вместе реагировать на вызовы, заявил в среду журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ТАСС.

Он напомнил, что правительства двух государств находятся в постоянном контакте, регулярное общение поддерживается и на высшем уровне.