29 Июля 2022 16:27

Казахстан опустился в рейтинге коэффициентов УЕФА

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан расположился на 31-й строчке в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА по итогам вторых квалификационных раундов еврокубков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.

Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.

В матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА команды из Казахстана добыли 3 победы и 5 раз проиграли своим соперникам.

Таблица коэффициентов УЕФА:

1. Англия – 88.855 (2.285)

2. Испания – 78.712 (2.285)

3. Германия – 67.856 (2.500)

4. Италия – 61.854 (2.285)

5. Франция – 49.914 (1.333)

6. Нидерланды – 47.600 (1.200)

7. Португалия – 45.299 (1.583)

8. Шотландия – 33.700 (0.800)

9. Австрия – 30.200 (1.100)

10. Бельгия – 29.100 (1.100)

...

28. Польша – 15.125 (2.125)

29. Азербайджан – 13.875 (1.250)

30. Словения – 12.375 (2.000)

31. Казахстан – 12.375 (0.875)

32. Молдова – 10.500 (2.000)

33. Беларусь – 9.750 (0.500)

В скобках указан рейтинг текущего сезона.





Фото: ФК «Кайрат»