Казахстан опустился в рейтинге коэффициентов УЕФА
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстан расположился на 31-й строчке в обновленном рейтинге коэффициентов УЕФА по итогам вторых квалификационных раундов еврокубков, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на KazFootball.kz.
Коэффициент представляет собой сумму: среднее значение за текущий сезон (общее количество набранных баллов делится на число клубов ассоциации, участвующих в евросезоне) плюс результаты предыдущих четырех сезонов. В случае равенства коэффициентов более высокое место занимает ассоциация с более высоким коэффициентом за предыдущий сезон.
В матчах второго квалификационного раунда Лиги конференций УЕФА команды из Казахстана добыли 3 победы и 5 раз проиграли своим соперникам.
Таблица коэффициентов УЕФА:
1. Англия – 88.855 (2.285)
2. Испания – 78.712 (2.285)
3. Германия – 67.856 (2.500)
4. Италия – 61.854 (2.285)
5. Франция – 49.914 (1.333)
6. Нидерланды – 47.600 (1.200)
7. Португалия – 45.299 (1.583)
8. Шотландия – 33.700 (0.800)
9. Австрия – 30.200 (1.100)
10. Бельгия – 29.100 (1.100)
...
28. Польша – 15.125 (2.125)
29. Азербайджан – 13.875 (1.250)
30. Словения – 12.375 (2.000)
31. Казахстан – 12.375 (0.875)
32. Молдова – 10.500 (2.000)
33. Беларусь – 9.750 (0.500)
В скобках указан рейтинг текущего сезона.
Фото: ФК «Кайрат»