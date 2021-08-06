Казахстан опустился на 79-е место медального зачета Олимпиады-2020
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Сегодня казахстанские спортсмены не смогли завоевать медалей на Олимпийских играх в Токио, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
У Казахстана в копилке по-прежнему семь бронзовых медалей — их обладателями стали дзюдоист Елдос Сметов, тяжелоатлеты Игорь Сон и Зульфия Чиншанло, боксеры Камшыбек Кункабаев и Сакен Бибосынов, борец Нурислам Санаев и каратист Дархан Асадилов. В медальном зачете Казахстан опустился на 79-е место.
Лидирует по-прежнему Китай (36-26-17), на втором месте — США (31-36-31), на третьем — команда Японии (24-11-16). Лучшая из стран постсоветского пространства — Россия — она на пятом месте (17-23-22). Ниже расположились Грузия — 25-е (2-5-1), Узбекистан — 35-е (2-0-2), Украина — 40-е (1-3-10), Беларусь — 43-е (1-2-2), Эстония и Латвия — 57-е (1-0-1), Армения — 67-е (0-2-2), Кыргызстан — 68-е (0-2-1), Азербайджан — 69-е (0-1-3), Литва и Туркменистан — 75-е (0-1-0).
ТОП-10 медального зачета Олимпиады-2020 на 6 августа:
1. Китай — 36-26-17
2. США — 31-36-31
3. Япония — 24-11-16
4. Великобритания — 18-20-20
5. Россия — 17-23-22
6. Австралия — 17-6-21
7. Италия — 10-10-18
8. Германия — 9-11-16
9. Нидерланды — 9-10-12
10. Франция — 7-11-9
79. Казахстан — 0-0-7.
Ранее было опубликовано расписание выступлений казахстанских спортсменов на Олимпиаде 7 августа.
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