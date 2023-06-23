Казахстан опередил Турцию и Малайзию в рейтинге развития

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - По итогам 2022 года Казахстан улучшил позиции в Глобальном рейтинге устойчивого развития на 12 пунктов. Об этом сообщил министр национальной экономики РК Алибек Куантыров на заседании парламентской комиссии по мониторингу реализации ЦУР, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Казахстан ежегодно участвует в глобальном рейтинге устойчивого развития. Согласно рейтингу Кембриджского университета, определяется прогресс стран по ЦУР ООН. По итогам 2022 года Казахстан улучшил позиции на 12 пунктов, поднявшись по сравнению с 2019 годом с 77-го до 65-го места, набрав 71,1 балл из 100 возможных», - сказал Алибек Куантыров.

По словам министра, согласно индексу, у нашей страны наблюдается положительный тренд в сторону достижения по шести целям. Казахстан опережает такие страны, как Турция, Малайзия и Узбекистан.

«До завершения реализации Повестки дня до 2030 года осталось не так много времени. Несмотря на влияние внешних и внутренних вызовов, для Казахстана остается неизменной основная цель обеспечения устойчивого развития. Налаживание партнёрских отношений между государством, частным сектором и гражданским обществом является обязательным условием реализации Целей в области устойчивого развития. Достижение ЦУР возможно только в случае крепкого партнерства между всеми заинтересованными сторонами», - добавил Алибек Куантыров.