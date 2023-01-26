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Казахстан оказывает значительную поддержку Афганистану - представители Европейской службы внешних действий

26 Января 2023, 15:23
Казахстан оказывает значительную поддержку Афганистану - представители Европейской службы внешних действий

БРЮССЕЛЬ. КАЗИНФОРМ - В бельгийской столице состоялось третье заседание специальных представителей государств Центральной Азии и Европейского союза по Афганистану. Итоги мероприятия прокомментировали МИА «Казинформ» cпецпредставители Евросоюза в Афганистане и ЦА, передает МИА «Казинформ».

Так, Специальный представитель ЕС по Афганистану Томас Никлассон отметил, что образование – именно та сфера, где Казахстан активно выделяет гранты и стипендии афганской молодежи. Некоторые из них также распределяются через системы организаций ПРООН и ЕС.

«Это очень важно и ценно. Гранты для обучения в Казахстане выделяются относительно небольшому количеству молодых людей, но такая помощь очень много значит для их жизни и будущего», - сказал Никлассон.

Роль Казахстана в поддержке Афганистана велика, считает Спецпредставитель ЕС в ЦА Терри Хакала.

«Мы знаем, что ваша страна активно поддерживает Афганистан - это часть диалога по безопасности со странами Центральной Азии», - добавила Терри Хакала.

В г.Алматы есть институты ООН, которые задействованы в поддержке Афганистана. Евросоюз и все пять государств Центральной Азии должны совместно взаимодействовать в рамках решения проблем афганского населения, считает европейский дипломат.

Спецпредставитель ЕС по Афганистану Никлассон также отметил, что Европейский Союз оказывает существенную помощь афганскому народу. Эта поддержка осуществляется в соответствии с международным гуманитарным правом и принципами.

«Талибан» ограничил возможность для афганских женщин работать в неправительственных организациях. Около 30-40 процентов сотрудников НПО, доставляющих гумпомощь в Афганистан, составляют женщины, отметил он, добавив, что доставка помощи афганскому народу продолжится, как и соблюдение гуманитарных обязательств.

«Из Брюсселя мы смогли связаться напрямую по видеосвязи с афганскими женщинами, которые рассказали, с какими сложностями им приходится сталкиваться сегодня. Включая образование, а также права на работу, опасения за безопасность и насильственное вступление в брак. Очевидно, что большая часть афганских женщин не желает покидать страну, а готова продолжать жить в Афганистане. Но они хотят соблюдения своих прав на образование, работу. Это то, что мы также обсуждали с центрально-азиатскими партнерами. С этой стороны для нас важен обмен мнениями с представителями Центральной Азии для того, чтобы предложить решения в новых условиях», - сказал Никлассон.

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