Казахстан окажет гуманитарную помощь Пакистану

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По поручению Главы государства Правительство РК окажет гуманитарную помощь Исламской Республике Пакистан в размере $400 тыс. для ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

Данный вопрос был рассмотрен на заседании Комиссии по оказанию гуманитарной помощи под председательством первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра.

По официальным данным, в Пакистане от стихийных бедствий погибло уже 1033 человека, в том числе 343 ребенка, разрушены жилые дома и инфраструктура. Без крова и продуктов питания осталось около 35 млн человек.

27 августа Премьер-Министр Пакистана Ш. Шариф обратился за помощью к международному сообществу.

28 августа Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Пакистана в связи с гибелью людей во время наводнений.