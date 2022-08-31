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    17:25, 31 Август 2022 | GMT +6

    Казахстан окажет гуманитарную помощь Пакистану

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    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – По поручению Главы государства Правительство РК окажет гуманитарную помощь Исламской Республике Пакистан в размере $400 тыс. для ликвидации последствий проливных дождей и наводнений, приведших к многочисленным человеческим жертвам, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Primeminister.kz.

    Данный вопрос был рассмотрен на заседании Комиссии по оказанию гуманитарной помощи под председательством первого заместителя Премьер-Министра Романа Скляра.

    По официальным данным, в Пакистане от стихийных бедствий погибло уже 1033 человека, в том числе 343 ребенка, разрушены жилые дома и инфраструктура. Без крова и продуктов питания осталось около 35 млн человек.

    27 августа Премьер-Министр Пакистана Ш. Шариф обратился за помощью к международному сообществу.

    28 августа Президент РК Касым-Жомарт Токаев выразил соболезнования Президенту Пакистана в связи с гибелью людей во время наводнений.


    Теги:
    Правительство РК Пакистан Правительство
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