Казахстан официально узнал свое место в новом рейтинге ФИФА

Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

Первое место осталось у сборной Аргентины, на второй строчке по-прежнему располагается команда Франции, тройку лидеров замыкает Бельгия.

Сборная Казахстана по сравнению c предыдущей версией рейтинга потеряла шесть позиций и стала 109-й. В июне под руководством Руслана Балтиева национальная дружина проиграла Армении (1:2) и Азербайджану (2:3) в товарищеских матчах.

Рейтинг ФИФА от 20 июня 2024 года:

1 (1). Аргентина — 1860.14;

2 (2). Франция — 1837.47;

3 (3). Бельгия — 1797.98;

4 (5). Бразилия — 1791.85;

5 (4). Англия — 1787.88;

6 (6). Португалия — 1747.04;

7 (7). Нидерланды — 1746.66;

8 (8). Испания — 1729.92;

9 (10). Хорватия — 1728.3;

10 (9). Италия — 1724.37;

109 (103). Казахстан — 1193.62.