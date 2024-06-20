РУ
Тренды:
телерадиокомплекс президента РК
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • В мире
    Происшествия
    Казахстан
    Политика
    Аналитика
    Экономика
    О нас
    Об Агентстве Контакты Реклама Партнеры Фотосайт Карта сайта Теги
    16:00, 20 Июнь 2024 | GMT +6

    Казахстан официально узнал свое место в новом рейтинге ФИФА

    Казахстан официально узнал свое место в новом рейтинге ФИФА
    Фото: sports.kz

    Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    Первое место осталось у сборной Аргентины, на второй строчке по-прежнему располагается команда Франции, тройку лидеров замыкает Бельгия.

    Сборная Казахстана по сравнению c предыдущей версией рейтинга потеряла шесть позиций и стала 109-й. В июне под руководством Руслана Балтиева национальная дружина проиграла Армении (1:2) и Азербайджану (2:3) в товарищеских матчах.

    Рейтинг ФИФА от 20 июня 2024 года:
    1 (1). Аргентина — 1860.14;
    2 (2). Франция — 1837.47;
    3 (3). Бельгия — 1797.98;
    4 (5). Бразилия — 1791.85;
    5 (4). Англия — 1787.88;
    6 (6). Португалия — 1747.04;
    7 (7). Нидерланды — 1746.66;
    8 (8). Испания — 1729.92;
    9 (10). Хорватия — 1728.3;
    10 (9). Италия — 1724.37;

    109 (103). Казахстан — 1193.62.

    Теги:
    Спорт Футбол спортсмены Казахстана
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
    Сейчас читают
    Ещё больше новостей в нашем Телеграм-канале!