Казахстан официально узнал свое место в новом рейтинге ФИФА
Международная федерация футбола (ФИФА) обновила рейтинг национальных сборных мира, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.
Первое место осталось у сборной Аргентины, на второй строчке по-прежнему располагается команда Франции, тройку лидеров замыкает Бельгия.
Сборная Казахстана по сравнению c предыдущей версией рейтинга потеряла шесть позиций и стала 109-й. В июне под руководством Руслана Балтиева национальная дружина проиграла Армении (1:2) и Азербайджану (2:3) в товарищеских матчах.
Рейтинг ФИФА от 20 июня 2024 года:
1 (1). Аргентина — 1860.14;
2 (2). Франция — 1837.47;
3 (3). Бельгия — 1797.98;
4 (5). Бразилия — 1791.85;
5 (4). Англия — 1787.88;
6 (6). Португалия — 1747.04;
7 (7). Нидерланды — 1746.66;
8 (8). Испания — 1729.92;
9 (10). Хорватия — 1728.3;
10 (9). Италия — 1724.37;
109 (103). Казахстан — 1193.62.