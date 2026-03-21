    17:49, 21 Март 2026 | GMT +5

    Казахстан официально утвержден местом проведения Международной олимпиады по ИИ

    Руководитель Федерации спортивного программирования Багдат Мусин сообщил о подписании контракта на проведение Международной олимпиады по искусственному интеллекту (IOAI) в Казахстане, передает агентство Кazinform. 

    Престижное соревнование пройдет в Астане в августе 2026 года и впервые соберет в стране сильнейших молодых специалистов в области ИИ со всего мира.

    О соответствующем решении Мусин сообщил в социальных сетях, подчеркнув, что выбор Казахстана в качестве площадки не случаен и отражает растущий уровень отечественной технологической экосистемы.

    По его словам, за последние годы в стране сформирована устойчивая база для развития спортивного программирования и подготовки кадров мирового уровня. В частности, в 2024 году Казахстан принял финал чемпионата мира по программированию ICPC, а уже в 2025 году национальная сборная показала один из лучших результатов в своей истории — заняла четвертое место в мире на соревнованиях в Китае.

    Мусин также отдельно отметил вклад министра по развитию искусственного интеллекта Жаслана Мадиева, подчеркнув, что синергия государственной политики и профессионального сообщества позволяет добиваться системных результатов.

    В Федерации подчеркивают, что проведение IOAI — это не только статусное международное событие, но и стратегический инструмент развития. Во-первых, участие в подобных соревнованиях открывает прямой доступ к глобальному рынку талантов. Крупнейшие технологические компании уже используют финалы международных олимпиад как площадку для рекрутинга, отбирая сильнейших участников еще на этапе обучения.
    Во-вторых, речь идет об экспорте человеческого капитала нового уровня — казахстанские участники становятся частью ведущих мировых AI-команд. В-третьих, такие мероприятия привлекают в страну международные партнерства, университеты и инвестиции в технологический сектор.

    Кроме того, проведение олимпиад мирового уровня усиливает внутреннюю конкуренцию и качество подготовки специалистов, а также формирует устойчивый имидж Казахстана как регионального технологического хаба.

    Отдельно подчеркивается, что проведение IOAI в Астане напрямую связано с объявленным в стране Годом искусственного интеллекта и является частью системной политики по развитию цифровой экономики.

    — Это большое признание Казахстана как надежного партнера в период глобальной технологической конкуренции, — отметил Мусин.

    В Федерации уверены, что олимпиада станет точкой притяжения талантов, идей и международных партнерств, а также усилит позиции страны на мировой технологической карте.

