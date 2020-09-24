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Казахстан официально отменил смертную казнь

24 Сентября 2020, 11:42
Казахстан официально отменил смертную казнь

НЬЮ-ЙОРК. КАЗИНФОРМ - В штаб-квартире Организации Объединенных Наций Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров подписал Второй факультативный протокол к Международному пакту о гражданских и политических правах, направленный на отмену смертной казни, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на официальный сайт Министерства иностранных дел РК.

Решение о присоединении к Международному протоколу об отмене смертной казни ранее в тот же день озвучил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на общеполитических прениях 75-й юбилейной сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Он подчеркнул, что Казахстан привержен реализации основополагающего права на жизнь и человеческое достоинство.

В декабре 2019 года Президент Казахстана в рамках реализации политических реформ в стране поручил Министерству иностранных дел начать процедуру присоединения ко Второму факультативному протоколу к Международному пакту о гражданских и политических правах.

Подписание этого международного документа является продолжением курса на постепенное сужение сферы применения смертной казни и гуманизацию уголовного законодательства. Применение смертной казни в Республике Казахстан было полностью приостановлено Указом Президента РК о введении соответствующего моратория в 2003 году.


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