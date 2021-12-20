Казахстан – одно из немногих государств в мире, у которых нет врагов на внешней политической арене - Ермухамет Ертысбаев

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Доктор политических наук Ермухамет Ертысбаев в ходе видеомоста прокомментировал вопросы журналистов о том, есть ли в Казахстане радикальный исламизм и национализм, и существует ли опасность для русской культуры в стране, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Как решаются национальные и религиозные вопросы в Казахстане? Есть ли в Казахстане радикальный исламизм и национализм? Есть ли опасность для русской культуры в Казахстане?» - прозвучал вопрос от модератора.

«Сейчас не буду упоминать те страны, с которыми у России получился определенный напряг, мягко говоря. Мне представляется, что напряг с составными частями – непродуманная языковая политика и попытки искажения исторической правды. Это абсолютно очевидно. С этой точки зрения, как политик и политолог могу сказать, что у нас было тщательно продумано в этом плане. У нас казахский язык является государственным языком, а русский язык – языком межнационального общения. В Конституции зафиксировано, что он используется наравне с государственным языком. Помню, в 1997 году группа наших депутатов обратилась в Конституционный Совет с запросом: «Что означает слово наравне?». Конституционный Совет дал четкий ответ, что слово наравне означает «пользуется таким же статусом, как и государственный язык». В этом плане Елбасы Нурсултан Назарбаев самым тщательным образом следил, чтобы мы избежали тех ошибок, которые были в других республиках СНГ, которые привели к территориальным потерям и войнам в буквальном смысле», - отметил Ермухамет Ертысбаев.

Что касается религиозных конфессий, спикер подчеркнул, что столица Казахстана была предоставлена в качестве площадки, где все конфессии мира собирались на съезды.

«Это было тоже инициативой Нурсултана Назарбаева. Внешняя политика – это и есть продолжение внутренней политики. Это общеизвестный факт. Если внутри страны мы постоянно декларируем межнациональное согласие, межэтнический, межконфессиональный диалог, во внешней политике это тоже проявляется. Казахстан – одно из немногих государств в мире, у которых нет врагов на внешней политической арене. Что касается исламского фундаментализма, у нас нет большой опасности, как в других странах. Мы отдаем приоритет национальной безопасности. Это первый столб государственности. Соответствующие службы и Комитет национальной безопасности ведет определенную работу. Были у нас такие факты исламского фундаментализма, терроризма, но они вовремя пресекались. На мой взгляд, это не является серьезной угрозой. Но мы держим руку на пульсе», - добавил он.