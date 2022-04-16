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    18:46, 15 Апрель 2022 | GMT +6

    Казахстан одержал вторую победу на юношеском чемпионате мира по хоккею

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    ПЬЕШТЯНИ. КАЗИНФОРМ - В Пьештяни (Словакия) состоялись очередные матчи чемпионата мира-2022 по хоккею, в первом дивизионе группе А сборная Казахстана сыграла против юниорской команды Японии, которая занимает в группе последнее место. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

    Уже в первом периоде Тайсетсу Юшио и Фуджи Сузуки позволили японским хоккеистам завладеть инициативой в матче, а уже во второй двадцатиминутке Темирлан Китаров сумел сократить счет до минимального.

    В последнем периоде на 41-й минуте Владаслав Логвин сравнял счет во встрече, а уже на 47-й Русла Оспанов впервые вывел Казахстан вперед. Японские хоккеисты сумели сравнять счет, но Нурлан Алдияр забил четвертый гол своей команды и принес ей победу — 4:3.

    Напомним, что в прошлом матче Казахстан одолел Данию со счетом 4:2, на данный момент в активе команды шесть очков. Она претендует на второе место, но имеет на одну игру больше конкурентов.



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