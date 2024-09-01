Казахстан одержал три победы за день на чемпионате Азии по боксу в ОАЭ

В Аль-Айне (ОАЭ) завершился третий день соревнований чемпионата Азии-2024 по боксу среди юниоров и школьников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

В третий день турнира прошли бои у юниоров, в которых принимали участие четыре казахстанских боксера.

Результаты боев казахстанцев

57 кг. Данияр Акбисенов (Казахстан) — Кутманбий Муратов (Кыргызстан) — победа Муратова раздельным решением судей.

60 кг. Акжурек Калабай (Казахстан) — Мухаммет Назаров (Туркменистан) — победа Калабая раздельным решением судей.

63 кг. Кенесары Амир Маржикпаев (Казахстан) — Акрам Зеадех (Иордания) — победа Маржикаева раздельным решением судей.

66 кг. Бейбарыс Аширбай (Казахстан) — Исмаил Оразмурадов (Туркменистан) — победа Аширбая единогласным решением судей.





