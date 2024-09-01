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    09:56, 01 Сентябрь 2024 | GMT +6

    Казахстан одержал три победы за день на чемпионате Азии по боксу в ОАЭ

    бокс
    Фото: Sports.kz

    В Аль-Айне (ОАЭ) завершился третий день соревнований чемпионата Азии-2024 по боксу среди юниоров и школьников, передает агентство Kazinform со ссылкой на Sports.kz.

    В третий день турнира прошли бои у юниоров, в которых принимали участие четыре казахстанских боксера.

    Результаты боев казахстанцев

    57 кг. Данияр Акбисенов (Казахстан) — Кутманбий Муратов (Кыргызстан) — победа Муратова раздельным решением судей.

    60 кг. Акжурек Калабай (Казахстан) — Мухаммет Назаров (Туркменистан) — победа Калабая раздельным решением судей.

    63 кг. Кенесары Амир Маржикпаев (Казахстан) — Акрам Зеадех (Иордания) — победа Маржикаева раздельным решением судей.

    66 кг. Бейбарыс Аширбай (Казахстан) — Исмаил Оразмурадов (Туркменистан) — победа Аширбая единогласным решением судей.



    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана ОАЭ Бокс
    Гульмира Байзакова
    Автор
    Гульмира Байзакова
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