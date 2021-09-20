Jibek Joly Телерадиокомпания Президента Казахстана
Главная  >
  Новости  >
  Спорт

Казахстан одержал третью победу на чемпионате Азии по гандболу

Редактор:  
Гульмира Байзакова
20 Сентября 2021, 14:11
Казахстан одержал третью победу на чемпионате Азии по гандболу

АММАН. КАЗИНФОРМ - В Иордании продолжается женский чемпионат Азии по гандболу. Казахстан на турнире сыграл уже три матча. Каждый из них завершился победой. В третьей игре группового раунда наши спортсменки встретились с Узбекистаном. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

Противостояние завершилось со счетом 31:28. Успех позволил команде Казахстана закрепиться на второй строчке в группе А, уступая по дополнительным показателям кореянкам.

При этом и наша сборная, и Южная Корея пока не потерпели ни одного поражения, имея в активе по шесть очков.

В следующем матче лидеры группы проведут очное противостояние.


Спорт   Иордания  
Лента новостей
Читайте также
Новости партнеров
Популярно
Сильные дожди идут в СКО
Сильные дожди идут в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Заморозки прогнозируют в СКО
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Юрий Ильин допрошен по делу о пожарах в области Абай
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Тимур Бекмамбетов обратился к акимам областей
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Новые автобусы, светофоры и весы для большегрузов: власти Астаны просят у депутатов 46 миллиардов тенге
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
Касым-Жомарт Токаев встретил Президента Германии Франк-Вальтер Штайнмайера в Акорде
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
153 миллиона тенге на пожарное депо в массиве Ильинка просят власти Астаны
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
Казахстан намерен увеличить поставки нефти в Германию
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области
За что штрафуют отдыхающих людей в Акмолинской области