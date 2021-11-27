Казахстан одержал победу над Швецией на Кубке Дэвиса

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В Мадриде (Испания) сборная Казахстана одолела Швецию в групповом этапе Кубка Дэвиса, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

В третьей встрече Андрей Голубев и Александр Недовесов в двух сетах обыграли шведов Андре Горанссона и Роберта Линдстедта — 6:3, 6:3.

Таким образом, Казахстан обыграл Швецию со счетом 2:1.

Напомним, в первом поединке Михаил Кукушкин проиграл представителю Швеции Элиасу Имера — 3:6, 4:7, а во втором — Александр Бублик обыграл Микаэля Имера со счетом 3:6, 6:4, 6:0.

Далее в подргруппе «B» Казахстан встретится со сборной Канады.