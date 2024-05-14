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    10:51, 14 Май 2024 | GMT +6

    Казахстан одержал победу на старте отбора к ЧМ по теннису

    Сборная Казахстана одержала уверенную победу на старте отбора к ЧМ по теннису
    Фото: ФТК

    В национальном теннисном центре Belline Arena г.Шымкент завершился первый игровой день отборочного турнира Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup. Казахстанки во главе с капитаном Ярославой Шведовой в стартовой игре разгромили сборную Вьетнама со счетом 3:0. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

    В первом матче Альбина Какенова не оставила никаких шансов Нгуен, обыграв ее со счетом 6:1, 6:1. Ариана Гогулина принесла команде второе очко, обыграв Ву - 6:1, 6:2, а в парной встрече Альбина Какенова с Евой Корышевой разгромили Ву/Кванг 6:0, 6:1.

    После первого игрового дня в группе «А» первое место занимает Казахстан, на второй позиции идет Япония. У обеих команд по три очка.

    14 мая казахстанкам предстоит сыграть против команды Индонезии, которая уступила сборной Японии - 0:3.

    Теги:
    Спорт спортсмены Казахстана Теннис
    Ринат Дусумов
    Автор
    Ринат Дусумов
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