Казахстан одержал победу на старте отбора к ЧМ по теннису

В национальном теннисном центре Belline Arena г.Шымкент завершился первый игровой день отборочного турнира Asia/Oceania Final Juniors Billie Jean King Cup. Казахстанки во главе с капитаном Ярославой Шведовой в стартовой игре разгромили сборную Вьетнама со счетом 3:0. Об этом передает агентство Kazinform со ссылкой на пресс-службу Федерации тенниса Казахстана.

В первом матче Альбина Какенова не оставила никаких шансов Нгуен, обыграв ее со счетом 6:1, 6:1. Ариана Гогулина принесла команде второе очко, обыграв Ву - 6:1, 6:2, а в парной встрече Альбина Какенова с Евой Корышевой разгромили Ву/Кванг 6:0, 6:1.

После первого игрового дня в группе «А» первое место занимает Казахстан, на второй позиции идет Япония. У обеих команд по три очка.

14 мая казахстанкам предстоит сыграть против команды Индонезии, которая уступила сборной Японии - 0:3.