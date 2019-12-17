Казахстан одержал первые победы на лицензионном турнире по пляжному волейболу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В городе Вишакхапатнам (Индия) с 16 по 18 декабря проходит 1 этап континентального Кубка Азии по пляжному волейболу, являющийся стартовым раундом квалификационного отбора на Олимпийские игры Токио-2020, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Национальный олимпийский комитет РК.

В этом раунде принимают участие команды Центральной Азиатской зоны. У мужчин участвуют 4 команды: Казахстан, Иран, Индия и Шри-Ланка. У женщин: Казахстан, Индия и Шри-Ланка.

Только 2 команды продолжают борьбу за путёвку на ОИ-2020. Победитель этого турнира попадает сразу в финальную часть континентального Кубка, где соберутся 8 сильнейших команд Азии, чтобы разыграть единственную путёвку на ОИ-2020. Серебряный призёр этого турнира попадает в полуфинал, где сыграют также 8 команд, и победитель полуфинала попадёт в финальную 8 сильнейших.

Игры проходят по олимпийской системе: до одного поражения. По 2 команды от каждой страны играют между собой. Нужно раздобыть 2 победы. Если 1:1 по результатам 2-х игр, то играется «золотой матч».

Сборная Казахстана представлена игроками ВК «Буревестник-Алматы»: Казахстан-1 (Богату Сергей и Яковлев Дмитрий), Казахстан-2 (Дьяченко Александр и Сидоренко Алексей). У мужчин в 1-ый игровой день команды Ирана одержали 2 подряд победы над командами из Шри-Ланки. Сборная команда Казахстана в упорной борьбе вырвала победу у хозяев корта сборной Индии 2:0.

Казахстан-1 - Индия-1 (2:0; 21:18, 21:19).

Казахстан-2 - Индия-2 (2:0; 24:22, 21:17).

В финале турнира сборная Казахстана сыграет против чемпионов Азии 2018 года сборной Ирана. А бронзовую медаль разыграют между собой сборные Индии и Шри-Ланки.