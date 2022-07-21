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Казахстан одержал первую победу в сезоне еврокубков
21 Июля 2022 22:37

Казахстан одержал первую победу в сезоне еврокубков

КОСТАНАЙ. КАЗИНФОРМ – В матче второго отборочного раунда Лиги Конференций костанайский «Тобол» дома сыграл с гибралтарским «Линкольн Ред Импс», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

«Тобол»: Мокин, Каиров, Марочкин, Томашевич, Аманович, Йованчич, Тагыберген, Жарынбетов, Тошич, Сергеев, Вукадинович;

«Линкольн Ред Импс»: Колинг, Тоскано, Чиполина, Лопеш, Вайсмен, Бритто, Ронан, Сержант, Нано, Пенья, Уокер.

Чемпион Казахстана был явным фаворитом, но уже первый тайм показал, что гости не так слабы, как многие думали, они часто ходили в атаку и создавали проблемы сопернику. После перерыва костанайцы прибавили и сумели вырвать победу усилиями вышедшего на замену Айбара Жаксылыкова, а итог подвел Жарко Томашевич. 2:0 – первая победа казахстанских клубов в сезоне еврокубков.

Ответная игра команд пройдет в 26 июля в Гибралтаре.

«Тобол» (Костанай, Казахстан) — «Линкольн Ред Импс» (Гибралтар) 2:0 (0:0)

Голы: Жаксылыков 65 (1:0), Томашевич 90+1 (2:0).




Фото: sports.kz



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