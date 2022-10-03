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    22:16, 02 Октябрь 2022 | GMT +6

    Казахстан одержал первую победу на ЧМ по настольному теннису

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    ЧЭНДУ. КАЗИНФОРМ - На чемпионате мира по настольному теннису в китайском Чэнду команда Казахстана одержала первую победу, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Olympic.kz.

    Со счетом 3:0 наши спортсмены уверенно обыграли Узбекистан. Денис Жолудев, Кирилл Герасименко, Алан Курмангалиев были сильнее Абдулазиза Анорбоева, Шохруха Искандарова, Эльмурода Холикова.

    Денис Жолудев - Абдулазиз Анорбоев 3:0 (11:6, 11:6, 11:8)

    Кирилл Герасименко - Шохрух Искандаров 3:0 (11:2, 11:6, 11:8)

    Алан Курмангалиев - Эльмурод Холиков 3:0 (11:5, 11:2, 12:10)

    Ранее казахстанская команда уступила Франции и Германии.


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