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Казахстан одержал четвертую подряд победу на женском чемпионате мира по боксу
11 Мая 2022 20:44

Казахстан одержал четвертую подряд победу на женском чемпионате мира по боксу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Казахстанская боксерша Карина Ибрагимова провела свой первый бой на женском чемпионате мира-2022 по боксу в Стамбуле (Турция), передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт Sports.kz.

Ее соперницей в весовой категории до 57 килограммов на стадии 1/16 финала была румынка Клаудия Нечита. Этот бой завершился победой К. Ибрагимовой единогласным решением судей.

Таким образом, Карина Ибрагимова принесла Казахстану уже четвертую подряд победу на турнире. Ранее Валентина Хальзова (70 кг) одержала победу в бою с кенийкой Лорна Куса Симби, Алуа Балкибекова (48 кг) победила Приянку Диллон из Канады, а Жайна Шекербекова (57 кг) выиграла у пуэрториканки Мелоди Варгас.

Ранее сообщалось, что в вечерней сессии (в 21:00 по времени Нур-Султана) казахстанка Ангелина Лукас (до 52 кг), выступающая на ЧМ-2022 под флагом IBA в составе «Команды справедливого шанса», будет биться с бразильянкой Каролин де Алмейда, а Надежда Рябец (до 75 кг) поборется за выход в следующий раунд с турецкой спортсменкой Исильдар Бусра.

Прямую трансляцию боев показывает телеканал Qazsport, а также YouTube-канал женского ЧМ-2022.


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