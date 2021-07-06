Казахстан - очень важная страна для будущего мира – Оливер Стоун

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Известный американский режиссер, продюсер фильма «Qazaq. История Золотого человека» о Первом Президенте РК-Елбасы Нурсултане Назарбаеве Оливер Стоун высказался касательно роли Казахстана в будущем, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Вы, возможно, не понимаете, но Казахстан – это очень важная страна для будущего мира. В Казахстане много талантливых людей. Это очень прогрессивная страна. Как и Китай, мы видим огромные изменения в Казахстана, начиная с начала 90-х прошлого века по сегодняшний день. Это огромный пример и большая страна», - заявил Оливер Стоун на брифинге в СЦК.

По его словам, американские эксперты об этом знают и хотели бы видеть союзника в лице Казахстана.

«Казахстан играет важную роль во всех процессах и поддерживает дружеские отношения со всеми партнерами. Я постоянно говорю, мы должны работать вместе, чтобы побороть изменения в климате вместо того, чтобы бороться друг с другом, это ни к чему хорошему не приведет. В целом, нужно менять структуру дипломатии», - заключил режиссер.