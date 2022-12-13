Казахстан обыграл Венгрию на молодежном ЧМ по хоккею

13 Декабря 2022, 00:51

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Во втором матче молодежного чемпионата мира по хоккею в Первом дивизионе группы А сборная Казахстана сыграла с Венгрией, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Александр Истомин выставил следующий состав: Шефер (Осокин) — Авдеенко-Бреус, Логвин-Ермак-Кайыржан; Роев-Никитин, Сапарбек-Нурлан-Муканов; Гавриленко-Царёв, Морожников-Цыбин-Шапоров; Базько-Жусупбеков, Попов-Оспанов-Ляпунов.

Первый период остался без заброшенных шайб, а во втором в воротах Романа Шефера побывали две безответные. Заключительная двадцатиминутка помогла казахстанцам не только выровнять положение, но и победить усилиями Даниила Цыбина и оформившего дубль Динмухамеда Кайыржана буквально за семь минут — 3:2.

Таким образом, казахстанцы выиграли первую игру на турнире, ранее они уступили Франции (0:2). Следующий поединок состоится в ночь со среды на четверг в 01:00 по времени Астаны, соперником будет Дания.



Фото: sports.kz.