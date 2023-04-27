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Казахстан обыграл Украину на чемпионате мира по хоккею

Редактор:  
Ринат Дусумов
27 Апреля 2023, 21:56
Казахстан обыграл Украину на чемпионате мира по хоккею Фото: icehockey.kz

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Юношеская сборная Казахстана до 18 лет сыграла четвертый матч на чемпионате мира-2023, который в эти дни проходит во французском Анже, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Во встрече группы А первого дивизиона казахстанцы сыграли со сборной Украины и одержали разгромную победу со счетом 5:0. На 12-й минуте первого периода счет открыл Александр Ким с передачи Адиля Бейсембаева. На 28-й секунде второй 20-минутки Асанали Русланулы с паса Семёна Симонова удвоил преимущество казахстанских хоккеистов. Затем уже сам Симонов сделал дубль с двух передач Кирилла Ляпунова. В концовке второго периода Никита Ситников с передачи Арыстана Амирханова забил пятый гол казахстанцев.

Эта победа стала третьей для Казахстана на чемпионате мира. Ранее юноши обыграли Венгрию (3:0) и Японию (5:0), а также крупно проиграли Дании (3:8). Также в группе с Казахстаном выступает хозяйка турнира — Франция, матч с которой состоится 29-го апреля.

После этой победы сборная Казахстана вновь возглавила таблицу группы А после поражения Дании. Однако и у датчан имеется матч в запасе.


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