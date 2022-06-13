13 Июня 2022 21:52

Казахстан обыграл Словакию в матче Лиги наций

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В четвертом матче Лиги наций сборная Казахстана в Нур-Султане сыграла со Словакией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Стартовые составы выглядели следующим образом:

Казахстан: Шацкий, Габышев, Малый, Марочкин, Алип, Досмагамбетов, Астанов, Дарабаев, Тагыберген, Вороговский, Аймбетов;

Словакия: Родак, Хватал, Вальент, Дьомбер, Пекарик, Гараслин, Беро, Грошовски, Куцка, Дуда, Руснак.

Гости владели инициативой на поле с первых минут, однако уже к перерыву хозяева вели в два безответных гола, сперва Ян Вороговский, а затем Эльхан Астанов огорчили Марека Родака. На старте второй половины Матуш Беро с линии штрафной прошил Игоря Шацкого, затем вратарь карагандинского «Шахтера» снова творил чудеса, а соперник под конец остался в меньшинстве, чем помог Казахстану одержать победу — 2:1.

22 сентября сборная Казахстана дома примет Беларусь.

Казахстан — Словакия 2:1 (2:0)

Голы: Вороговский 18 (1:0), Астанов 39 (2:0), Беро 51 (2:1)

Удаление: Дуда 87.



