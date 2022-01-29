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Казахстан обыграл Италию и вышел в четвертьфинал Евро-2022 по футзалу

29 Января 2022 00:20
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Казахстан обыграл Италию и вышел в четвертьфинал Евро-2022 по футзалу

ГРОНИНГЕН. КАЗИНФОРМ - В матче группового этапа чемпионата Европы по футзалу сборная Казахстана сыграла против Италии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Кака выставил следующий состав: Игита, Тайнан, Турсагулов, Дуглас, Оразов — Атантаев, Карагулов, Эдсон, Валиуллин, Кнауб, Токаев, Сагындыков.

Противостояние было решающим для обеих команд, причем казахстанцев устраивала ничья, а итальянцев только победа, и они атаковали с первых минут, но пропустили, сперва отметился Биржан Оразов, а затем Азат Валиуллин, вернул интригу до перерыва Дуглас Николоди. Второй тайм начался с прессинга Италии, но дубль оформил Оразов, а итог ударом в пустые ворота подвел Дуглас. 4:1 — сильнее казахстанцы.

Таким образом, Казахстан выходит в четвертьфинал турнира с первого места, а Италия завершает выступление.

Казахстан — Италия 4:1 (2:1)
Голы: Оразов 6 (1:0), Валиуллин 9 (2:0), Николоди 13 (2:1), Оразов 30 (3:1), Дуглас 38 (4:1).

Фото: УЕФА


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Новости по теме
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