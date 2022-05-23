23 Мая 2022 21:49

Казахстан обыграл Италию и сохранил место в элите мирового хоккея

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В своем заключительном матче на чемпионате мира по хоккею 2022 года сборная Казахстана сыграла с Италией. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Команды в очном противостоянии выясняли, кто из них останется в числе сильнейших.

Юрий Михайлис выставил следующий состав: Шутов (Кудрявцев) — Орехов-Блэкер, Старченко-Сагадеев-Акользин; Метальников-Диц, Рахманов-Волк- Михайлис; Шалапов-Бекетаев, Шевченко-Шестаков-Панюков; Данияр Сн., Данияр См., Асетов-Гурков-Петухов.

В первом периоде команды обменялись шайбами в большинстве, на взятие Кертиса Волка ответил Брэндон Макнелли, а затем вперед казахстанцев вывел Валерий Орехов. Во второй части игры увеличил разрыв Алихан Асетов, сократил его Диего Костнер.

Все решалось в заключительной двадцатиминутке, где уже на старте Роман Старченко и Никита Михайлис увели Казахстан в отрыв, итальянцы вернуться в игру уже не смогли. 5:2 — сильнее Казахстан.

Таким образом, казахстанцы набрали три очка и заняли седьмое место в группе чемпионата мира, а итальянцы на восьмом, они покидают элитный дивизион.





