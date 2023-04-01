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Казахстан обыграл Францию и вышел в полуфинал международного турнира по сокке

Гульмира Байзакова
1 Апреля 2023, 01:50
Казахстан обыграл Францию и вышел в полуфинал международного турнира по сокке

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Сборная Казахстана по сокке провела два матча группового этапа на международном турнире Socca EuroCup, передает МИА «Казинформ«со ссылкой на Sports.kz.

В первом туре группы B сборная Казахстана сыграла вничью с Хорватией — 0:0. Во втором матче на турнире казахстанская команда одержала победу над Францией со счетом 2:1. Французы и хорваты в очном матче победителя не выявили — 2:2.

Таким образом, сборная Казахстана с четырьмя очками заняла первое место в группе B, оставив позади себя Хорватию (2) с Францией (1), и вышла в полуфинал турнира.

Сокка - разновидность мини-футбола, отличается количеством игроков и размером поля. Матчи проходят в формате 6 на 6 игроков, два тайма по 20 минут.

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