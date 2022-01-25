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Казахстан обыграл Финляндию на Евро-2022 по футзалу

25 Января 2022 07:17
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Казахстан обыграл Финляндию на Евро-2022 по футзалу

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче чемпионата Европы по футзалу сборная Казахстана сыграла против Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

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Кака выпустил следующий состав: Игита, Тайнан, Турсагулов, Дуглас, Оразов — Атантаев, Карагулов, Эдсон, Валиуллин, Кнауб, Токаев, Сагындыков.

Казахстан с первых минут атаковал и создавал опасные моменты, но не мог забить, в итоге после ошибки Дугласа при передаче Мийка Хосио остался один перед Игитой и счет открыл, до перерыва его удалось сравнять Биржану Оразову. Старт второй половины остался за финнами, раз за разом они атаковали и Яни Корпела забил, на что быстро ответил мощным выстрелом Игита, а затем дубли оформили Оразов и Арнольд Кнауб, итог подвел Азат Валиуллин. 6:2 — сильнее казахстанцы.

Таким образом, Казахстан набрал четыре очка и лидирует в квартете В, следующий матч он проведет 28 января против Италии.

Финляндия — Казахстан 2:6 (1:1)
Голы: Хосио 13 (1:0), Оразов 18 (1:1), Корпела 24 (2:1), Игита 25 (2:2), Кнауб 29 (2:3), Оразов 32 (2:4), Кнауб 34 (2:5), Валиуллин 40 (2:6).


Фото: ru.uefa.com
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