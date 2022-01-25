-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
вчера 22:58
-
-
Казахстан обыграл Финляндию на Евро-2022 по футзалу
НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В матче чемпионата Европы по футзалу сборная Казахстана сыграла против Финляндии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.
Кака выпустил следующий состав: Игита, Тайнан, Турсагулов, Дуглас, Оразов — Атантаев, Карагулов, Эдсон, Валиуллин, Кнауб, Токаев, Сагындыков.
Казахстан с первых минут атаковал и создавал опасные моменты, но не мог забить, в итоге после ошибки Дугласа при передаче Мийка Хосио остался один перед Игитой и счет открыл, до перерыва его удалось сравнять Биржану Оразову. Старт второй половины остался за финнами, раз за разом они атаковали и Яни Корпела забил, на что быстро ответил мощным выстрелом Игита, а затем дубли оформили Оразов и Арнольд Кнауб, итог подвел Азат Валиуллин. 6:2 — сильнее казахстанцы.
Таким образом, Казахстан набрал четыре очка и лидирует в квартете В, следующий матч он проведет 28 января против Италии.
Финляндия — Казахстан 2:6 (1:1)
Голы: Хосио 13 (1:0), Оразов 18 (1:1), Корпела 24 (2:1), Игита 25 (2:2), Кнауб 29 (2:3), Оразов 32 (2:4), Кнауб 34 (2:5), Валиуллин 40 (2:6).
Фото: ru.uefa.com
- Конькобежка Алина Дауранова выиграла общий зачет юниорского кубка мира
- «Кайрат» вошел в рейтинг сильнейших футбольных клубов мира
- Первый случай заражения КВИ выявлен среди прибывших на Олимпиаду в Пекин спортсменов
- Казахстанка заняла второе место по итогам велогонки в ОАЭ
- Кто понесёт флаг Казахстана на открытии Олимпиады-2022 в Пекине
- Новый мировой рекорд по стритлифтингу установил спортсмен из Мангистауской области
- Выступления Президента
- Послание Президента
- За строкой послания
- Итоги работы госорганов
- Мировые СМИ о Казахстане
- Мир и кризис
- История независимого Казахстана